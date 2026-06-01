La Commissione europea, come per ogni misura in preparazione nei pacchetti di sanzioni, non commenta l'indiscrezione di Bloomberg, mentre è alle prese con le risposte da dare alla crisi energetica legata alla situazione in Iran. Mercoledì potrebbe arrivare l'attesa risposta della presidente Ursula von der Leyen alla premier Giorgia Meloni, che chiedeva di scorporare dal calcolo del deficit le spese per affrontare la crisi, al pari di quelle per la Difesa. Ma i margini di manovra sono stretti. Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis, la stessa von der Leyen e molte fonti europee hanno più volte sottolineato che non c'è grande spazio né consenso tra gli altri Stati per accordare una clausola di salvaguardia nazionale per l'energia, tantomeno se le spese sono destinate ai sussidi come il taglio delle accise, una misura non considerata mirata. Bruxelles punta soprattutto sull'utilizzo dei fondi già disponibili. La lettera del vicepresidente dell'Esecutivo Ue Raffaele Fitto ai 27 per invitarli a usare e riprogrammare i fondi della coesione sulle misure energetiche è certamente una prima risposta. Von der Leyen ha richiamato i circa 95 miliardi ancora disponibili tra politica di coesione e fondi del Next Generation Eu, che potrebbero essere usati per gli investimenti nella transizione, soprattutto nell'elettrificazione, come chiede la Spagna. Questo però non va incontro alle richieste dell'Italia, che vedrebbe di nuovo aumentare il suo deficit.

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