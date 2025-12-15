Manovra 2026, ipotesi stop ai tagli per tv locali e Rai: le novità

Tra le novità in arrivo che invece appaiono consolidate c’è l'estensione dell'iperammortamento per tre anni. L'iperammortamento "parte dal 2026 e poi si estende per il 2026, 2027 e 2028. Arriveremo al settembre 2028, quindi è un triennio. Sta negli emendamenti su cui si sta lavorando", ha detto nei giorni scorsi il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, confermando che la riformulazione è in arrivo. "Abbiamo preso a base tutta una serie di emendamenti - ha spiegato Leo - che erano già stati presentati dai parlamentari e stiamo mettendoci a fianco le coperture".