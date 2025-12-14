Manovra 2026, verso una stretta sulla NASpI anticipata: cosa cambia

Nel 2024 il numero di trattamenti NASpI è stato pari a 2.095.615, con un aumento del 6,5% sul 2023. Tale dato è riportato dall'Osservatorio Inps sulle politiche occupazionali, secondo cui si è registrato un incremento dei trattamenti dell'8,1% per gli uomini e del 5,1% per le donne. I beneficiari effettivi di questa prestazione nell'anno 2024 sono stati 2.017.500, al livello più alto almeno negli ultimi sei anni. I beneficiari di trattamenti di disoccupazione agricola sono stati 512.309 nel 2024, registrando un calo del 2,3% rispetto l'anno precedente. Le giornate indennizzate sono state 64.526.78 per un importo di 1,9 miliardi di euro.

