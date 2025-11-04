Manovra, ipotesi tassa su rivalutazione dell’oro. Cosa sappiamo

L’oro, nell’ultimo anno, è stato protagonista di un rally al rialzo. Ma non sono mancate le oscillazioni. Basta guardare solo a pochi giorni fa, e cioè a martedì 21 ottobre, quando le quotazioni sono crollate, registrando la loro peggior seduta nell'arco di 12 anni e scendendo di oltre il 6% in una sola giornata.

Soltanto il giorno prima la situazione era opposta: lunedì 20 ottobre l’oro aveva toccato i 4.381,52 dollari l’oncia, aggiornando il suo record storico in positivo. Il che significa che lunedì tutti volevano comprare l’oro, martedì tutti volevano venderlo.

Ad ogni modo, secondo gli analisti, quello che è successo altro non è che una naturale correzione del folle rally al rialzo delle ultime settimane. In due mesi i prezzi dell’oro sono riusciti a schizzare in alto del 25%, raggiungendo così cifre “eccessivamente elevate”, come ha fatto notare Nicky Shiels, analista di MKS Pamp, in un'intervista al Financial Times. Si ricorda infatti che “siamo saliti di mille dollari in sei settimane”. E se si guarda ancora più indietro, bisogna ricordare che negli ultimi due anni il prezzo dell’oro è più che raddoppiato.