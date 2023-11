Colf e badanti, 4 dicembre click day per le assunzioni: cosa sapere

Il primo lunedì di dicembre, dalle 9, ci sarà la possibilità per le famiglie di presentare le domande per l’ingresso di lavoratori domestici non comunitari in Italia. Ma non mancano le polemiche: dal numero di accessi concessi (il decreto ne autorizza 28.500 in tre anni, secondo Assindatcolf ne servono circa 68mila), ai tempi stretti rispetto alla circolare attuativa, alle procedure da seguire prima di inviare la richiesta. Ecco cosa serve sapere