Decreto flussi, quali sono le figure di lavoratori extra Ue ammesse

Per il triennio 2023-2025 il provvedimento aprirà le porte a nuove categorie professionali in risposta all’aumento delle quote di ingresso, 452mila in totale. Per fare fronte alla carenza di manodopera, il governo punta a favorire gli ingressi privilegiando i Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi di rimpatrio e potenziando gli arrivi di chi ha partecipato ad attività di formazione professionale. Dopo l’ok del Senato, l’approvazione definitiva del testo è attesa per l’autunno