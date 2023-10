Scuola, concorso docenti 2023: bando e requisiti per accedere a prove

Bruxelles ha dato il via libera ai Regolamenti del Ministero dell’Istruzione italiano, che ha già predisposto tutto per la prossima uscita di un bando di concorso riservato a oltre 30mila insegnanti per ogni ordine e grado, dall’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Previste due prove, una scritta, con quesiti a risposta multipla, e una orale, dove verranno valutate conoscenze e competenze del candidato