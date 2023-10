Scuola, concorso presidi: bando, requisiti e posti disponibili

In attesa che il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunichi la data ufficiale per la prova preselettiva, la bozza indica le modalità di partecipazione così come il numero delle sedi vacanti suddivise per Regione. Una volta assunti i presidi vincitori di concorso saranno sottoposti a un periodo di formazione e di prova pari a un anno scolastico. Nel corso dell'anno il dirigente dovrà svolgere almeno 6 mesi di servizio effettivo insieme, 50 ore di formazione e 25 di tutoraggio