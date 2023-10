Concorso Istat, fino al 31 ottobre si può inviare la candidatura

L’Istituto Nazionale di Statistica intende assumere 14 persone per due ruoli distinti, quello di collaboratore tecnico per enti di ricerca di VI livello professionale e di tecnologo di III livello professionale. In entrambi i casi coloro che verranno scelti avranno un contratto a tempo determinato della durata massima di 29 mesi, che non andrà oltre il 30 giugno 2026