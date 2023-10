Chi può partecipare

Le figure ricercate sono biologi, chimici, ingegneri e fisici, su cui il governo ha predisposto un piano di assunzione con stipendi più elevati rispetto al passato. Il concorso è rivolto principalmente a laureati con esperienza già pluriennale nel campo, con specifiche skills e responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione in albi professionali. Le nuove risorse saranno inserite nell’inquadramento dell’area delle elevate professionalità (EP) del CCNL 2019-2021 comparto funzioni centrali, con un contratto di lavoro indeterminato.

Le materie del concorso

Le prove del concorso per assumere le 100 risorse comprenderanno anche valutazioni inerenti le conoscenze in campo informatico e della lingua inglese, abilità ritenute fondamentali per l’assunzione. Al momento tuttavia non esiste ancora un manuale specifico per il concorso, con gli argomenti oggetto d’esame che usciranno nel prossimo bando, dove saranno anche specificate con precisione le figure che potranno parteciparvi.