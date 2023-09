In Gazzetta ufficiale, lo scorso 9 settembre, è stato comunicato un bando straordinario, che ha l'obiettivo di assumere oltre 21mila insegnanti su posto comune e altri 9mila di sostegno. Per poter accedere è necessario rispettare alcuni requisiti, come aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe, e per poter essere assunti serve passare una prova scritta e una orale