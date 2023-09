5/10 ©IPA/Fotogramma

Anche Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil per la scuola, non nasconde le problematiche: "Dai primi dati territoriali le immissioni in ruolo non raggiungeranno neanche la copertura del 50% dei posti disponibili". La prossima campanella, continua, suonerà con oltre 200mila supplenti: "Una scuola con oltre 200mila supplenti è un danno per i precari ma soprattutto per gli alunni”