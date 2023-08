10/10 ©Ansa

Come affermato di recente dal sottosegretario all'Istruzioni Paola Frassinetti, il tema dei rincari nella scuola è sul tavolo del governo. I ministri Valditara e Giorgetti si sarebbero incontrati con l'obiettivo di introdurre misure a sostegno delle famiglie, che si tratti di detrazioni come avviene già in altri Paesi, oppure di fondi da stanziare per sostenere il diritto all'istruzione

Scuola, tornano i bonus libri: ecco in quali Regioni e come fare domanda