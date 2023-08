Scuola, cinque giochi educativi e libri per il back to school 2023

4/5

GRANDE GIOCO DINOSAURI Siete pronti per un formidabile viaggio nel tempo? Allora, via verso l’era secondaria! Partite alla scoperta della fauna che ha popolato la Terra per più di 200 milioni di anni. Al ritmo della deriva dei continenti, scoprite i punti di forza dei vostri animali e sfidate gli avversari in scontri infuocati, per riuscire a posizionare i vostri dinosauri sul maggior numero di continenti. Rapidità e strategia saranno i vostri migliori alleati. Allora, pronti per la sfida? Per 2-6 giocatori, durata circa 30 minuti.