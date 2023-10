Nei prossimi mesi l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale pubblicherà il bando per assumere 585 nuove unità: saranno ammessi diplomati e laureati, purché in possesso della cittadinanza italiana o europea e di tutti i diritti civili e politici. Non sono ancora note le materie oggetto di esame, ma già da ora si sa che parte della prova verterà su inglese e informatica: perciò si può già iniziare a studiare attraverso test attitudinali e di logica, ripassando la cultura generale e anche i vecchi quiz