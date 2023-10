Arriva nuovo dl energia con la proroga del mercato tutelato

Oggi a tavolo del Cdm il nuovo nuovo pacchetto che conterrà "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese”. Previste disposizioni sul prolungamento del mercato tutelato per contenere gli aumenti in bolletta di luce e gas. Sulla proroga, anticipata dal viceministro Gava, c’è stata una spinta bipartisan dei partiti. Ma ci saranno anche norme sui rigassificatori, sulle piattaforme per impianti eolici off shore e per la ricerca di gas sul territorio nazionale