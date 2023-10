Bollette luce e gas, rialzi in vista a causa della guerra in Israele

La politica internazionale si interroga sul da farsi dopo i recenti aumenti dei prezzi di gas e petrolio a seguito dello scoppio del conflitto in Medio Oriente. I rincari di luce e gas per le famiglie rischiano di far pagare quasi 314 euro in più. “Abbiamo visto i report di aumenti dei prezzi del petrolio e del gas e questo è ovviamente qualcosa che stiamo tenendo d'occhio", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Eric Mamer