Dalle nuove scadenze fiscali (anche per partite Iva) alle bollette: le novità in Cdm

Secondo Il Sole 24 Ore, sarebbe saltato il rinvio della scadenza del mercato tutelato per l'elettricità. Previsto però un nuovo meccanismo ad hoc studiato per gli utenti "vulnerabili". A Palazzo Chigi si esaminano anche testi collegati alla riforma fiscale. Dall'ipotesi 730 per tutti a un nuovo calendario per i pagamenti all'Agenzia: ecco i provvedimenti in discussione