Il Superbonus al 110% non esiste più ma, nonostante il forte ridimensionamento attuato dal Governo lo scorso novembre, rappresenta anche quest'anno un grosso peso per le casse statali. Dai dati dell'Enea di luglio sulle detrazioni maturate per i lavori conclusi emerge che finora gli oneri a carico dello Stato, nel 2023, ammontano a 23 miliardi di euro