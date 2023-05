Incontro Meloni sindacati, quali sono stati i temi di discussione

5/13 ©IPA/Fotogramma

POTERE D’ACQUISTO – Ai sindacati poi, la premier ha fatto una proposta per quanto riguarda il potere d’acquisto delle famiglie, eroso negli ultimi tempi. “Voglio istituire a Palazzo Chigi un osservatorio governativo sul tema del potere d'acquisto: salari, monitoraggio dei prezzi e della politica dei prezzi, controllo dell'attuazione e degli effetti dei provvedimenti che noi abbiamo introdotto e che magari non hanno dato i risultati previsti, come per esempio la riduzione dell'Iva sui prodotti per la prima infanzia”, ha sottolineato Meloni

