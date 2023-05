3/8 ©IPA/Fotogramma

LE CIFRE DELLA RIVALUTAZIONE – Ovviamente è ignota la portata della rivalutazione ma sappiamo che, data un’inflazione prevista per fine anno al 5,4% (cifre Def), sarà un intervento che opererà al 100% per gli importi fino a 2100 euro e poi in via decrescente. A ciò si aggiunge il conguaglio della rivalutazione già effettuata a inizio 2023, con il quale verrà riconosciuta sugli assegni la differenza tra il tasso provvisorio (applicato dall’Inps per adeguare le pensioni al costo della vita) e quello definitivo

Riforma fisco, da Tobin Tax a fondi pensione e superbollo: le novità