La coalizione di governo alle Comunali torna a vincere in Toscana, strappa Ancona e si afferma anche a Brindisi. Bene anche in Sicilia, dove vince a Catania, va al ballottaggio a Siracusa, mentre a Ragusa vince un civico. Il Pd conquista solo Vicenza e tiene Trapani. La premier: "Non esistono più roccaforti". Oggi l'incontro con sindacati e imprese

Il centrodestra trionfa ai ballottaggi delle comunali (TUTTE LE NEWS SUL VOTO): torna a vincere in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Bene anche in Sicilia, dove vince a Catania, va al ballottaggio a Siracusa, mentre a Ragusa vince un civico. Il Pd conquista solo Vicenza e tiene Trapani, tanto che la leader Elly Schlein riconosce la sconfitta netta. I 5 stelle riflettono e a caldo non spendono parole per commentare il risultato. Alla fine, tenendo conto dei risultati di quindici giorni fa e del voto siciliano, la maggioranza esulta forte di uno squillante 10 a 4, storia a parte il caso di Terni dove vince un candidato autonomo seppur conservatore.

Governo rafforzato dal voto Il voto che conferma una lunghissima luna di miele tra l'esecutivo e il Paese: un'onda lunga che resta forte ben otto mesi dopo la vittoria delle politiche. Dati locali che però, inevitabilmente, rafforzano l'attività del governo e mettono in difficoltà le opposizioni, consolate solo dalla conquista di Vicenza. Numeri che, inoltre, rilanciano con forza l'unità del centrodestra in vista del prossimo appuntamento elettorale, le europee del giugno 2024 e specularmente segnano una brutta battuta d'arresto per la nuova leadership democratica, al battesimo delle urne. Meloni: "Non esistono più roccaforti" Giorgia Meloni esulta postando un video: "Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti. Il centrodestra - prosegue la premier - vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Ringrazio tutti i cittadini che hanno scelto di accordare fiducia al centrodestra premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza". Schlein: "Sconfitta netta" La leader dem ammette la disfatta: "É una sconfitta netta. Il vento a favore delle destre - spiega Elly Schlein - è ancora forte e c'è ancora. Sapevano che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è una consolazione". Quindi lancia un appello alle altre forze a collaborare: "È evidente che da soli non si vince. C'è da ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo - sottolinea - non riguarda solo il Pd. Nei capoluoghi è andata male è andata meglio nei comuni medi".

Meloni incontra le parti sociali Incassata la vittoria elettorale alle amministrative, Giorgia Meloni spinge sulle riforme. Oggi incontrerà le parti sociali, sindacati e imprese, per esaminare le ricette per contrastare l'inflazione ma anche per parlare di riforma delle pensioni. In settimana è poi previsto un giro di riunioni sulle riforme istituzionali, sulla giustizia e sul fisco. In Senato la commissione Bilancio valuterà oggi se avviare una indagine conoscitiva sui costi dell'autonomia.