Elezioni comunali, le reazioni. Meloni: "Centrodestra conferma forza"

2/10 ©Ansa

Il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando su Twitter i risultati delle comunali, ironizza sul Pd: "Non c'è che dire: un ottimo Effetto Schlein”. Poi esulta: "Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi"

