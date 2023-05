Elezioni comunali 2023, i risultati in Sicilia e in Sardegna

Urne chiuse nei Comuni delle due Regioni a Statuto speciale chiamati oggi a eleggere il loro nuovo sindaco. Quattro i grandi centri siciliani al voto: Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa. Nessuna città sarda è invece coinvolta in questa tornata. Solo due Comuni superano i 15mila abitanti, Assemini e Iglesias. Gli eventuali ballottaggi sono fissati per domenica 11 e lunedì 12 giugno ascolta articolo Condividi

Seggi chiusi in Sicilia e in Sardegna, dove numerosi Comuni (128 siciliani e 39 sardi) hanno votato ieri e oggi per una nuova tornata di elezioni amministrative. Quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne in Sicilia: Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa. Nessun grande centro sardo ha invece dovuto eleggere il nuovo sindaco in questi giorni. Gli unici due Comuni con più di 15mila abitanti che hanno votato sono Assemini, nella Città metropolitana di Cagliari, e Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna. Nei Comuni con una popolazione che supera i 15mila cittadini, nel caso nessun candidato ottenesse la maggioranza richiesta, si andrà al ballottaggio domenica 11 e lunedì 12 giugno. In Sicilia, a differenza che nel resto d'Italia, dove serve il 50%+1, per essere eletti al primo turno basta ottenere il 40%.

Le elezioni comunali in Sicilia: i risultati I candidati a Catania A Catania si sfidavano sette candidati. Secondo gli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia), il favorito è il candidato del centrodestra Enrico Tarantino, con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%. In corsa anche Vincenzo Drago (Socialismo democratico Psdi); Giuseppe Giuffrida (Catania risorse); Giuseppe Libera (Movimento popolare catanese); Gabriele Savoca (De Luca per Catania e Sud chiama Nord) e infine Lanfranco Zappalà (lista Lanfranco Zappalà). I candidati a Trapani A Trapani si è ricandidato il sindaco uscente Giacomo Tranchida, sostenuto da un'ampia coalizione di 10 liste civiche di cui fa parte anche il Partito Democratico (che però non si è presentato con il proprio simbolo). Secondo gli exitpoll sarebbe secondo (tra il 38 e il 42%), dietro al candidato di centrodestra Maurizio Miceli, tra il 42 e il 46% (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Miceli Sindaco, Amo Trapani e Popolari e autonomisti). Il MoVimento Cinque Stelle ha scelto Francesco Brillante, appoggiato anche da Rinnova Trapani, Trapani con Brillante – Sicilia Vera e Sud chiama Nord. C'è poi Anna Garuccio, candidata civica insieme a La mia Trapani. I candidati a Siracusa Sfida a otto a Siracusa. Il sindaco uscente, Francesco Italia, si è presentato per un secondo mandato, appoggiato da varie liste civiche (Francesco Italia Sindaco, Oltre Movimento per la RigenerAzione, Noi per la Città e Siracusa più verde). Secondo gli exit poll è però soltanto terzo, con il 20-24%. Primo è Ferdinando Messina, tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. In corsa anche l'ex sindaco Giancarlo Garozzo (Fuori Sistema, Grande Siracusa e SiAmo Siracusa), Michele Mangiafico (Movimento Civico 4), Edy Bandiera (Udc, Salviamo Siracusa e Lista con Edy Sindaco), Roberto Trigilio (Sud chiama Nord De Luca e Trigilio Sindaco Sicilia Vera) e Abdelaaziz Mouddih, detto 'Aziz', appoggiato da Vespri Siciliani. I candidati a Ragusa A Ragusa cerca la rielezione Giuseppe Cassì, eletto nell'ultima tornata insieme a Fratelli d'Italia. A queste elezioni si è però presentato a capo di una coalizione di liste civiche (Peppe CasSÌndaco, De Luca per Cassì, Ragusa Terra Madre, Ragusa Futura e Ragusa Prossima). Cassì è avanti negli exit poll, dato tra il il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra (appoggiato dal Pd) Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%. Il centrodestra ha scelto questa volta Giovanni Cultrera (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Ragusa in Movimento e Insieme). I pentastellati sostengono Sergio Firrincieli, con il supporto anche della lista Siamo Comunità.

Le elezioni comunali in Sardegna: i risultati I candidati ad Assemini Per Assemini il centrodestra ha scelto Niside Muscas (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia). Il centrosinistra punta invece su Diego Corrias (Cinque Stelle, Pd Verdi, Possibile e Partito socialista italiano). L'altro candidato è Mario Puddu, che si presenta in lista civica con l'appoggio di Italia Viva, Udc, Riformatori, Sardegna 20Venti e Fortza Paris e Italia Viva. I candidati a Iglesias Centrodestra diviso a Iglesias. Qui, FdI si è presentato con l'ex assessore Luigi. Gli altri partiti della stessa area politica, anche se senza il loro simbolo, hanno scelto Giuseppe Pes (Beppe Pes Sindaco Insieme, Centro Popolare Beppe Pes Sindaco, Movimento Civico Iglesias Beppe Pes Sindaco, Nuova Iglesias Beppe Pes Sindaco). Per il centrosinistra c'è il sindaco uscente Mauro Usai (Pd, Iglesias Progressista Mauro Usai Sindaco, Uniti per Iglesias, Idea Sardegna, Mauro Usai Sindaco, Progetto per Iglesias, Sinistra Autonomia Socialismo per Iglesias).