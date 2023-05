Urne chiuse e spoglio in corso a Tortolì, in provincia di Nuoro. La città è uno dei 39 comuni sardi in cui si è svolto il primo turno delle elezioni amministrative: i cittadini - ieri (domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23) e oggi (lunedì 29, dalle 7 alle 15) - sono stati chiamati ai seggi per scegliere il sindaco e rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I candidati in corsa a Tortolì sono quattro. L'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ELEZIONI - I RISULTATI ).

Chi sono i candidati a Tortolì

A Tortolì, in Ogliastra, si punta a sostituire il commissario Francesco Cicero, subentrato nel gennaio 2023 a Massimo Cannas dopo la caduta della giunta a causa delle dimissioni di nove consiglieri comunali su 16. Una crisi nata dalla decisione di Cannas di procedere con un tagliando alla Giunta in base agli accordi elettorali alle amministrative del 2019, facendo ruotare nell'esecutivo cinque assessori per due anni e mezzo e altri cinque per gli anni di fine legislatura. Una scelta che gli assessori in carica non hanno accettato. I candidati sono Lara Depau, fotografa 54enne sostenuta dalla lista Libera Tortolì, Marcello Ladu, insegnante 45enne con la lista Nuove Rotte Per Tortolì Arbatax, Franco Pili, ingegnere 61enne supportato dalla lista Cambiamo Insieme Tortolì Arbatax e Fabrizio Porrà, 57 anni ex titolare della delega all’Urbanistica nella giunta Cannas, con la lista Obiettivo 2030.