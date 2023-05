Come si vota

Per chi si reca alle urne in occasione di queste elezioni comunali va ricordato che è possibile esprimere il voto disgiunto, cioè si può votare per un candidato sindaco e anche per una lista che sostiene un altro candidato. Se invece si traccia una croce solo sul nome del sindaco, il voto viene automaticamente assegnato anche alle liste che lo appoggiano. Nel caso in cui venga invece scelto solo il simbolo di una lista, il voto va automaticamente al candidato sindaco sostenuto da quella lista. Come per altre tornate elettorali è possibile esprimere una o due preferenze e in questo caso bisogna scrivere il nome della persona o delle persone scelte. Nel caso in cui si votino due preferenze, bisogna rispettare la parità di genere: devono essere un uomo e una donna e non è possibile scegliere due uomini o due donne.