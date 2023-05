1/9 ©Ansa

Lo scorso 5 maggio l’Oms, dopo circa tre anni, ha ufficialmente dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria legata al Covid. In Italia, comunque, alcune misure restano in vigore. Ad esempio, fino al 30 giugno 2023 restano in piedi alcune norme per il lavoro, come lo smart working per i fragili e per i genitori con figli fino a 14 anni. E dopo?

