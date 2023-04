Smart-working negato, va al lavoro a cavallo a Cesena

Economia

Prima di tutto è bene ricordare che, in genere, le ferie maturano in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato. Maturano anche durante alcune assenze, come malattia, congedo matrimoniale o di paternità, l'astensione obbligatoria della madre. Invece non maturano durante gli scioperi, le assenze non giustificate, i periodi di aspettativa o la sospensione per cassa integrazione a zero ore. Al lavoratore in ferie spetta la retribuzione normale, con tutti gli elementi che vengono erogati in via ordinaria