Tramonta invece l'ipotesi di estendere a 10 anni il periodo per consentire ai privati di recuperare in detrazione le spese del bonus. Il pacchetto di emendamenti, secondo quanto filtra da fonti parlamentari e di governo, non conterrà questa ipotesi, che era allo studio con l'obiettivo di sostenere chi ha redditi più bassi. Questa possibilità sarà invece garantita a banche e imprese che hanno acquistato crediti: una modifica riapre infatti la possibilità (già prevista dall'Aiuti quater) di fruire dei crediti non ancora utilizzati in 10 rate annuali

