Cessione credito, edilizia libera e bonus barriere. Le novità

Si inizia a sciogliere qualche nodo sulle questioni rimaste aperte dall'entrata in vigore del decreto con cui, lo scorso febbraio, il governo ha deciso per lo stop ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito. La commissione Finanze alla Camera ha stabilito che, nei casi di edilizia libera, per rientrare tra i beneficiari della cessione si guarderà non alla data di inizio dei lavori ma a quella in cui è stato pagato l’acconto