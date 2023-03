1/10 ©Ansa

Continuano senza sosta i lavori sul Superbonus: non si è ancora trovata una soluzione alla questione dello sblocco dei crediti rimasti incagliati già prima dell’approvazione del decreto con cui il governo ha deciso per lo stop alla cessione del credito. Si guarda adesso a lunedì 27 marzo, giorno in cui la commissione Finanze alla Camera dovrebbe procedere al voto finale sugli emendamenti, e poi a mercoledì 29, quando il testo approderà in Aula. L'approvazione definitiva non può arrivare oltre il 17 aprile

Truffe sul Superbonus, come funzionano e quale banche rischiano