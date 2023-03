1/6 ©Ansa

Corteo oggi a Genova dei lavoratori edili. Sui propri mezzi da lavoro i manifestanti hanno esposto striscioni con slogan come: "Abbiamo creduto in uno Stato che promette ma non mantiene", "fallire per eccesso di crediti", "cessioni impagate, imprese rovinate", "Stato schiavo delle banche"

La protesta a Genova: traffico in tilt