Superbonus 110, corteo degli edili a Genova: traffico in tilt

“Abbiamo creduto in uno Stato che promette ma non mantiene". "Fallire per eccesso di crediti". "Stato schiavo delle banche". Sono solo alcuni degli slogan scritti sugli striscioni dei mezzi da lavoro, con i quali gli edili del gruppo "basta crediti incagliati" stanno sfilando in corteo a Genova. Sono partiti da Staglieno e Campi. Sulle strade ci sono diverse centinaia di mezzi: i due cortei confluiranno in via Gramsci per unirsi ai manifestanti a piedi, in Piazza De Ferrari e dirigersi verso la Prefettura. La protesta è portata avanti da un gruppo indipendente che in pochi giorni ha coagulato la protesta di centinaia di imprese edili, di artigiani , fornitori, professionisti del settore, che chiedono lo sbocco dei crediti fiscali. Alla protesta, che crea disagi al traffico cittadino, hanno aderito alcune centinaia di imprese.