Truffe sul superbonus 110%, come funzionano e quali banche rischiano

Giorgia Meloni poco tempo fa ha detto che ci sono “moltissime truffe, per circa 9 miliardi di euro”. In proporzione è un 8,5% del totale, come scrive Repubblica. Da ricordare però che - come specificato giorni fa dall’Agenzia delle Entrate - solo il 5% dei crediti irregolari riguarda il Superbonus, mentre il 58% è sul bonus facciate, il 23% sull’Ecobonus, l’8% sul sismabonus e il 5% sul bonus locazioni