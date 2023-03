1/12 ©IPA/Fotogramma

Come diminuire il costo delle bollette? Una via c’è ed è l’installazione di un impianto fotovoltaico a casa, che permetta di convertire l’energia del sole in energia elettrica. Per diminuire i costi dell'elettricità occorre prima capire come installare e come funzionano i pannelli solari

GUARDA IL VIDEO: A Catania la fabbrica di pannelli solari più grande d'Europa