Enel, pannelli solari e fotovoltaico più che raddoppiati in Italia

Boom di impianti green alla rete di distribuzione, in parte a causa della crisi energetica e in parte per la voglia di ridurre il peso della bolletta. Il 57% degli allacci al Nord

Sempre più persone hanno deciso di installare impianti fotovoltaici in Italia, probabilmente per la crisi energetica, ma anche per la voglia di ridurre il peso della bolletta. Nel 2022 sono più che raddoppiati gli allacci di impianti green alla rete di distribuzione: un aumento di 2,5 volte, con un valore assoluto di 204 mila connessioni nel corso dello scorso anno. Il dato arriva da Enel Grids, la divisione delle reti del gruppo Enel. Nell’ultimo anno sono stati connessi 2,4 gigawatt di potenza istallata, di cui “circa 2 gigawatt derivanti da impianti solari fotovoltaici, corrispondenti all'installazione di oltre 6 milioni di pannelli solari standard”, spiega la nota diffusa.

Nel 2023 si prevedono volumi sempre maggiori

“Le reti elettriche sono fondamentali nell’attuale scenario energetico, caratterizzato dalla crescente e sempre più decentralizzata generazione rinnovabile e dal ruolo sempre più attivo dei consumatori, come dimostra il numero record di producer e prosumer collegati alle reti del gruppo Enel nel 2022" ha dichiarato Antonio Cammisecra, direttore di Enel Grids. Questa transizione energetica è possibile per merito del gran numero di cittadini che utilizzano le risorse naturali per autoprodurre energia rinnovabile. Enel Grids prevede per il 2023 e oltre volumi sempre maggiori, come dimostrato dalla costante crescita di richieste giunte nelle prime settimane dell’anno.