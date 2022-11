8/11 ©IPA/Fotogramma

COMUNITÀ ENERGETICHE - La Regione ha previsto poi un ulteriore intervento, in questo caso in favore delle amministrazioni comunali, per consentire l'avvio delle comunità energetiche. Potranno essere costituite su iniziativa di soggetti pubblici (per esempio, i Comuni) e privati, anche in forma aggregata. Ne potranno far parte anche intestatari di utenze domestiche, ma non imprese che lucrano su questa attività, dato che le comunità devono essere incentrate espressamente sul valore dell'energia e non sul profitto