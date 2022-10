7/8 ©Ansa

QUALI PRODOTTI DANNO DIRITTO AL BONUS - Valgono per ottenere il credito d'imposta tutti i sistemi di accumulo, prevalentemente al litio ma presenti anche con la “vecchia” tecnologia al piombo, abbinati a un sistema di produzione rinnovabile come il fotovoltaico, e che vengono utilizzati per immagazzinare l’energia in eccesso prodotta dall’impianto e non immediatamente consumata