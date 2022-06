Milano, piano del Comune su fotovoltaico e parco eolico

Pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici e un parco eolico a Milano. Le proposte sono comprese negli emendamenti al Documento unico programmazione (Dup), principale strumento per la guida strategica e operativa di un comune, che sono stati discussi durante la seduta di mercoledì 8 giugno del consiglio comunale del capoluogo lombardo. Lo ha riportato MilanoToday.

Pannelli fotovoltaici e parco eolico

I lavori dell'aula sono iniziati dopo due ore di riunione dei capigruppo con l’assessore al bilancio e patrimonio immobiliare Emmanuel Conte. Tra gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia che sono stati approvati, c'è quello che prevede una strategia per la realizzazione di un parco eolico e l’installazione di pannelli solari sugli edifici pubblici di proprietà comunale. "È fondamentale per non appoggiarsi sempre ai privati per la fornitura di energia elettrica. Inoltre segue le nuove direttive europee del Repower Eu sulle rinnovabili", ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo.