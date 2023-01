4/11 ©IPA/Fotogramma

COME ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE - Per accedere alla rottamazione è necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2023, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle entrate - Riscossione. Possibili due modalità di accesso: in area riservata, con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare; in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Da specificare l’indirizzo e-mail

Nuove cartelle esattoriali, come potrebbe funzionare