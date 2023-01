1/10 ©Ansa

È da giorni che si discute sul via libera dell’Unione europea alla produzione di alimenti con farina di insetti. Il primo lasciapassare di Bruxelles è arrivato, con efficacia a partire dallo scorso 24 gennaio, per la farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, conosciuto più comunemente come grillo domestico. L’Ue vede negli insetti una risposta all’aumento del costo delle proteine animali, oltre che del loro impatto ambientale. Va ricordato che l'ok Ue per i grilli in polvere, e per quelli congelati, in pasta ed essiccati, era invece arrivato a marzo 2022

Non solo farina di grillo, quali insetti mangiamo