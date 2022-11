Barilla ipotizza l'uso di insetti per la carbonara e il web insorge

Bufera sul web per la pubblicazione di un video da parte della Fondazione Barilla che ipotizzava scherzosamente di ricorrere all'uso di insetti per la propria pasta. Nel video sondaggio, pubblicato sui social, si chiedeva agli utenti cosa ne pensassero. Gli account dell’azienda sono stati bersagliati, tanto che la stessa azienda ha deciso di rimuovere il filmato.

La proposta scherzosa lanciata agli utenti

approfondimento

Giornata pasta: Coldiretti, +48% export Made in Marche

Nel video – poi rimosso – sulla pagina Facebook della Fondazione Barilla, realizzato con il comico e presentatore Carmine Del Grosso, Barilla chiedeva un parere sulla possibilità di usare gli insetti come base per preparare gli alimenti, ricorrendo all'esempio della carbonara. Un'idea scherzosa, ma corredata da una spiegazione: gli insetti sono già consumati in più di 140 Paesi. Non solo in Asia o Africa, anche in Olanda e Danimarca sono considerati una fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale.

La precisazione dell'azienda

Apriti cielo. Una pioggia di commenti si è riversata sul web, con una comprensione del messaggio totalmente errata. L'azienda ha dovuto smentire, precisando di non aver annunciato il lancio di nessuna pasta prodotta con farina di insetti. E sottolineando che "non ha alcuna volontà o interesse aziendale in tal senso. La pasta Barilla continua a essere prodotta con grano duro 100% italiano".