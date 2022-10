7/10 ©Ansa

"Non solo l'inflazione non rallenta la sua corsa, ma accelera in maniera esponenziale, con un balzo del 3,5% in appena un mese, che in termini di aumento del costo della vita significa una stangata a famiglia pari in media - rileva Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale dei consumatori - a 975 euro su base annua, 107 per cibo e bevande, 874 per abitazione, elettricità e combustibili. Se poi si considera l'inflazione tendenziale, pari a +11,9%, la mazzata annua vola in media a 3.324 euro: 2.016 per l'abitazione, 761 per mangiare e bere"