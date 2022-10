Caro prezzi, in 6 mesi potere d’acquisto cala di 470 euro a famiglia

3/10 ©Ansa

Il tasso di inflazione - secondo la stima di Confesercenti - salirà nella media dei prossimi tre mesi oltre mezzo punto in più rispetto al già elevato dato del periodo estivo (+8,4%) e tre punti in più nel confronto con il periodo primaverile. Questo ha un impatto su risparmi e consumi. Per contrastare questo prolungato aumento dei prezzi, le famiglie hanno utilizzato fino a ora i propri risparmi, scesi già nel trimestre primaverile di ben 2,3 punti in quota di Pil

Allarme di Confindustria: “Inflazione record al 7,5% nel 2022, crescita zero nel 2023"