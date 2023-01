2/11 ©IPA/Fotogramma

BONUS NIDO – Confermato per quest’anno è il bonus asilo nido, contributo economico erogato dall’Inps per i genitori con figli in età da asilo, anche adottati. Possono beneficiarne sia i padri e le madri che lavorano che quelli che non lavorano. Il bonus copre due casi: il pagamento della retta per la frequenza all’asilo oppure altre forme di supporto a domicilio, per i minori di tre anni con patologie croniche

