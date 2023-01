In Manovra tra le misure previste c’è anche quella che concede ai lavoratori dipendenti, in alternativa tra la madre e il padre, un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% del loro stipendio, che si aggiungerà alle altre misure già in vigore in materia di congedi parentali previsti per le famiglie nei primi 12 anni di vita dei figli. Ecco tutto quello che c'è da sapere