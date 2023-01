4/10 Ansa/LaPresse

La misura ad oggi interessa quasi 8 milioni e mezzo di figli e solo una parte (il 18,6%) sono quelli a cui l’assegno unico viene riconosciuto in assenza di un Isee in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza. L’anno scorso quindi sono numerose le famiglie che non hanno presentato l’Isee, cosa non necessaria solo per chi supera la soglia dei 40mila euro e a cui spetta la quota minima universale. L’Isee non è stato presentato anche per quasi 43mila figli disabili, a cui viene riconosciuta la misura in forma minima

