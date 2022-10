Bonus 800 euro per genitori separati, come funziona e per chi vale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm per la "definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi" sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento. La misura è pensata per aiutare padri e madri, non più in coppia e che sono in stato di bisogno, a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli. Ecco le cose da sapere e i requisiti