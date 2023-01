7/8 ©IPA/Fotogramma

L’Inps aveva emesso una circolare nel febbraio del 2022 con la quale aveva comunicato l’importo per l’assegno in questione. Nello specifico, l’assegno era destinato per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e – si legge nella circolare – era pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro, con Isee pari a 17.747,58 euro