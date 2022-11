6/8 ©IPA/Fotogramma

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE – Non è ancora prevista la data di entrata in vigore del bonus cinema, che sarà probabilmente nelle prossime settimane. Un tempo utile per tutti coloro che non sono provvisti di identità digitale, che potranno nel frattempo munirsi di Spid

Musei, dalle giornate gratis alle agevolazioni per i residenti: le novità